2025 UCI Uluslar Kupası Konya'da Başladı
Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Uluslar Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da başladı. 44 ülke ve 300 sporcunun katıldığı etkinlik, sabah seansındaki kadın takım takip yarışlarıyla start aldı.
2025 UCI Uluslar Kupası, Konya'da sabah seansındaki yarışlar ile başladı.
Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda başladı. Kadın takım takip kategorisinde başlayan yarışlar, erkekler takım takip kategorisinde devam etti. 2025 UCI Uluslar Kupası'nın açılış seremonisi ise saat 18.00'de yapılacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor