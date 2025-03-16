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2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3. Gün Yarışları Başladı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3. Gün Yarışları Başladı
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Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya Veledromu'nda devam ediyor. 3. gün yarışları sprint, omnium, keirin ve madison gibi çeşitli disiplinlerde gerçekleştiriliyor.

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 3. gün yarışları başladı.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda devam ediyor. Sprint, omnium, keirin, madison eleme ve çeyrek final yarışları ile başlayan 3. gün yarışlarında akşam seansı ile yarı final ve final heyecanı yaşanarak madalyalar sahiplerini bulacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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