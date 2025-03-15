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2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2. Gün Yarışları Başladı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2. Gün Yarışları Başladı
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Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da devam ediyor. 2. gün yarışları, bireysel sprint elemeleri ile başlayarak omnium, keirin ve madison yarışlarıyla sürecek.

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 2. gün yarışları başladı.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda devam ediyor. Bireysel sprint elemeleri yarışları ile başlayan 2. gün yarışları omnium, keirin ve madison yarışlarıyla devam edecek. Akşam seansında ise omnium, sprint ve keirin final yarışları yapılacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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