2025 U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de Devam Ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Düzce'nin ev sahipliğinde sürüyor.

Şıralık Şehir Stadı'nda 27-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günü tamamlandı. 822 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, antrenör Gökhan Cengiz eşliğinde yarışan Beren Naz Bulut, Zeynep Çakır Sezen ile Zeynep Sönmezoğlu'ndan oluşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü başarılı performansıyla Klasik Yay U13 Kadın takımlarda üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonayı yakından takip eden Milletvekili Ayşe Keşir, sporculara ve antrenörlere başarı dileklerinde bulundu. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Zekeriya Arslantürk takdim etti. - DÜZCE