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2025 Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Başladı

2025 Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Başladı
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Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Yenimahalle Spor Salonu'nda 410 sporcunun katılımıyla başlamıştır. Şampiyonanın açılış seremonisi 23 Ocak'ta gerçekleştirilecektir.

Türkiye Halter Federasyonu 2025 faaliyet programı yer alan Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye geneli 31 ilden 205 kadın, 205 erkek olmak üzere toplam 410 sporcunun katılımıyla Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi, 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. 2025 yılının ilk organizasyonunda gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya katılacak olan tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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