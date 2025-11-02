Haberler

2025 Pekin Maratonu'nu Etiyopyalı Atletler Kazandı

Güncelleme:
2025 Pekin Maratonu'nda erkeklerde Lemi Berhanu Hayle, kadınlarda ise Anchinalu Dessie Genaneh birinci oldu. Yüzde 32 bin katılımcının yarıştığı etkinlik, Pekin'in Tienanmın Meydanı'ndan başlayarak Olimpiyat Parkı'nda sona erdi.

Çin'de düzenlenen 2025 Pekin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Lemi Berhanu Hayle, kadınlarda da aynı ülkeden Anchinalu Dessie Genaneh kazandı.

Hayle, yarışı 2 saat 8 dakika 10 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamlarken, bir diğer Etiyopyalı atlet Desalegn Girma Debel ikinci, Kuzey Koreli Han Il Ryong ise üçüncü oldu.

Kadınlarda Genaneh, 2 saat 26 dakika 8 saniye ile ipi göğüslerken Kenyalı Jepkonga Kibor ikinci, Etiyopyalı Kuftu Tahir Dadiso ise üçüncü sırada yer aldı.

Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'ndan başlayıp şehrin kuzeyindeki Olimpiyat Parkı'nda noktalanan 42 kilometre 195 metrelik parkurda bu yıl 32 bin koşucunun yarıştığı bildirildi.

1981'den bu yana düzenlenen Pekin Maratonu, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iptal edilmiş, 2022'den itibaren yeniden olağan düzenine dönmüştü.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Spor
