2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Kayserili Sporcular Madalya Peşinde

Türkiye'de düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Kayseri'den 2 milli Muaythai sporcusu da yer alıyor. Antrenörleri ile birlikte hazırlıklarını tamamlayan Sercan Koç ve Gülistan Turan, madalya mücadelesine çıkacak.

Türkiye'de 6.'sı düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla madalya mücadelesine çıkıyor. Türk Muaythai Milli takımında ise Kayseri'den 2 milli sporcu yer alıyor.

Kayseri Muaythai İlTemsilcisi FatihKağan Ulu, milli takıma tüm branşlarda başarı dilerken, Kayserili sporcular hakkında bilgi verdi. Ulu, "Sercan Koç Antrenörü Göksel Cingöz ile, Gülistan Turan ise Antrenörü Yücel Haspolat ile çalışmalarını yapıp Milli takım kampı ardından hazırlıklarını tamamladılar. Sercan Koç ve Gülistan Turan hem Dünya hem Avrupa şampiyonu ünvanlı sporcumuz. İslami dayanışma oyunları çok önemli bir organizasyon. Sporcularımızın başarılarla döneceklerine inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
