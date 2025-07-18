2025 FIBA Kıtalararası Kupası Singapur'da Düzenlenecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2025 Kıtalararası Kupa organizasyonu, 18-21 Eylül tarihlerinde yeniden Singapur'da düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Singapur Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada, Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Şampiyonu Unicaja, diğer FIBA kıtasal şampiyonları ve NBA G Ligi temsilcisiyle mücadele edecek.

Katılacak diğer takımlar; 2024-25 BCL Amerika şampiyonu ve 2022'de FIBA Kıtalararası Kupası'nı kazanan Brezilya'dan Flamengo, BCL Asya 2025'i kazanan Japonya temsilcisi Utsunomiya Brex, Avustralya Ulusal Basketbol Ligi (NBL) şampiyonu Illawarra Hawks, bu sezon Basketbol Afrika Ligi'ni (BAL) ilk katılımında kazanan Libya temsilcisi Alahli ile NBA G Lig United olacak. Japonya, Avustralya ve Libya temsilcileri turnuvada ilk kez yer alacak.

Organizasyona göre, geçen yıl da yine Singapur Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvayı 25 binden fazla basketbolsever dört gün boyunca yerinden takip etti; karşılaşmalar aynı zamanda yüz binlerce kişi tarafından canlı yayında izlendi.

Her grupta tek devreli lig usulü mücadele edecek ve gruplarını lider bitiren iki takım, 21 Eylül'de FIBA Kıtalararası Kupası 2025 şampiyonunu belirlemek üzere finalde karşılaşacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar üçüncülük maçında, üçüncü sıradakiler ise beşincilik maçında karşı karşıya gelecek.

2025 FIBA Kıtalararası Kupası grup eşleşmeleri şu şekilde:

Grup A: Alahli (Libya); Unicaja (İspanya); Utsunomiya Brex (Japonya)

Grup B: Flamengo (Brezilya); Illawarra Hawks (Avustralya); NBA G Lig United (ABD)