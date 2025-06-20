2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İkinci Gün Maçları Tamamlandı
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ikinci gün maçlarında Türkiye, İsviçre'yi 91-67 mağlup etti. Fransa, B Grubu'nda Litvanya ve İtalya ise son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi.
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.
Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.
A Grubu'nda liderliği kesinleşen Fransa, B Grubu'nda ise Litvanya ve İtalya, ikide iki yaparak son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi. A Grubu'nda İsviçre, B Grubu'nda da Sırbistan ve Slovenya'nın son 8 arasına girme şansı kalmadı.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
İsviçre- Türkiye : 67-91
Fransa-Yunanistan: 92-56
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|163
|125
|38
|2
|Türkiye
|2
|1
|1
|160
|138
|22
|3
|Yunanistan
|2
|1
|1
|143
|157
|-14
|4
|İsviçre
|2
|0
|2
|132
|178
|-46
B Grubu:
Litvanya-Sırbistan: 74-63
İtalya-Slovenya: 77-66
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|İtalya
|2
|2
|0
|147
|127
|20
|2
|Litvanya
|2
|2
|0
|151
|134
|17
|3
|Slovenya
|2
|0
|2
|137
|144
|-7
|4
|Sırbistan
|2
|0
|2
|124
|144
|-20
C Grubu:
Çekya-Karadağ: 89-44
Belçika-Portekiz: 81-52
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|Çekya
|1
|1
|0
|89
|44
|45
|2
|Belçika
|1
|1
|0
|81
|52
|29
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|52
|81
|-29
|4
|Karadağ
|1
|0
|1
|44
|89
|-45
D Grubu:
Büyük Britanya-İspanya: 70-85
Almanya-İsveç: 89-76
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|İspanya
|1
|1
|0
|85
|70
|15
|2
|Almanya
|1
|1
|0
|89
|76
|13
|3
|İsveç
|1
|0
|1
|76
|89
|-13
|4
|Büyük Britanya
|1
|0
|1
|70
|85
|-15