2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İkinci Gün Maçları Tamamlandı

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.

Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.

A Grubu'nda liderliği kesinleşen Fransa, B Grubu'nda ise Litvanya ve İtalya, ikide iki yaparak son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi. A Grubu'nda İsviçre, B Grubu'nda da Sırbistan ve Slovenya'nın son 8 arasına girme şansı kalmadı.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu:

İsviçre- Türkiye : 67-91

Fransa-Yunanistan: 92-56

Takım O G M A Y Av 1 Fransa 2 2 0 163 125 38 2 Türkiye 2 1 1 160 138 22 3 Yunanistan 2 1 1 143 157 -14 4 İsviçre 2 0 2 132 178 -46

B Grubu:

Litvanya-Sırbistan: 74-63

İtalya-Slovenya: 77-66

Takım O G M A Y Av 1 İtalya 2 2 0 147 127 20 2 Litvanya 2 2 0 151 134 17 3 Slovenya 2 0 2 137 144 -7 4 Sırbistan 2 0 2 124 144 -20

C Grubu:

Çekya-Karadağ: 89-44

Belçika-Portekiz: 81-52

Takım O G M A Y Av 1 Çekya 1 1 0 89 44 45 2 Belçika 1 1 0 81 52 29 3 Portekiz 1 0 1 52 81 -29 4 Karadağ 1 0 1 44 89 -45

D Grubu:

Büyük Britanya-İspanya: 70-85

Almanya-İsveç: 89-76