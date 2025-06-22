2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belirlendi

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın C ve D gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde oynanan 4 maçla grup mücadelesi sona erdi.

Gruplarında 3'te 3 yapan Belçika ve İspanya, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Çekya ve Almanya ise gruplarında ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek finallerde Belçika-Almanya ve İspanya-Çekya eşleşmeleri oluştu.

Portekiz, Karadağ, İsveç ve Büyük Britanya ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

C Grubu:

Belçika-Çekya: 72-60

Karadağ-Portekiz: 49-63

Takım O G M A Y Av 1 Belçika 3 3 0 240 165 75 2 Çekya 3 2 1 222 168 54 3 Portekiz 3 1 2 167 203 -36 4 Karadağ 3 0 3 146 239 -93

D Grubu:

İsveç-İspanya: 75-78 (Uzatmada)

Büyük Britanya-Almanya: 67-80