2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belirlendi

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Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarındaki karşılaşmalar sona erdi. Belçika ve İspanya gruplarında lider olarak çeyrek finale yükseldi. Çekya ve Almanya ise ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına girmeyi başardı.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın C ve D gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde oynanan 4 maçla grup mücadelesi sona erdi.

Gruplarında 3'te 3 yapan Belçika ve İspanya, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Çekya ve Almanya ise gruplarında ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek finallerde Belçika-Almanya ve İspanya-Çekya eşleşmeleri oluştu.

Portekiz, Karadağ, İsveç ve Büyük Britanya ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

C Grubu:

Belçika-Çekya: 72-60

Karadağ-Portekiz: 49-63

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

Belçika

3

3

0

240

165

75

2

Çekya

3

2

1

222

168

54

3

Portekiz

3

1

2

167

203

-36

4

Karadağ

3

0

3

146

239

-93

D Grubu:

İsveç-İspanya: 75-78 (Uzatmada)

Büyük Britanya-Almanya: 67-80

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

İspanya

3

3

0

242

205

37

2

Almanya

3

2

1

229

222

7

3

İsveç

3

1

2

226

233

-7

4

Büyük Britanya

3

0

3

203

240

-37

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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