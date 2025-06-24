2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Final Heyecanı
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın Yunanistan'ın Pire kentinde yapılacak. İspanya-Çekya ve Belçika-Almanya karşılaşmaları ile yarı finalistler belirlenecek.
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak iki karşılaşmanın ardından son yarı finalistler belli olacak.
D Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan son turnuvanın finalisti İspanya ile C Grubu'nda ikinci sırayı alan Çekya, yarın saat 17.30'da karşılaşacak.
Üç maçını da kazanarak C Grubu'ndan lider çıkan son şampiyon Belçika ile D Grubu ikincisi Almanya arasındaki mücadele ise yarın saat 20.30'da oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor