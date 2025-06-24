2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak iki karşılaşmanın ardından son yarı finalistler belli olacak.

D Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan son turnuvanın finalisti İspanya ile C Grubu'nda ikinci sırayı alan Çekya, yarın saat 17.30'da karşılaşacak.

Üç maçını da kazanarak C Grubu'ndan lider çıkan son şampiyon Belçika ile D Grubu ikincisi Almanya arasındaki mücadele ise yarın saat 20.30'da oynanacak.