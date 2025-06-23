2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Final Heyecanı

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yarın Yunanistan'ın Pire kentinde başlıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. Yarı finale kalan takımlar, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek çeyrek final bileti alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 20.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Şampiyonada yarı finale kalan ülkeler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek.

Çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

17.30 Fransa-Litvanya

20.30 İtalya-Türkiye

25 Haziran Çarşamba:

17.30 İspanya-Çekya

20.30 Belçika-Almanya

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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