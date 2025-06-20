2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 4. Gün Maçları

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın A ve B gruplarında son karşılaşmalar gerçekleşecek. A Milli Kadın Basketbol Takımımız, ev sahibi Yunanistan ile çeyrek final için mücadele edecek.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde, A ve B gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında saat 20.30'da ev sahibi Yunanistan ile çeyrek final bileti için mücadele edecek.

Müsabakaların programı şöyle:

A Grubu:

17.30 Fransa-İsviçre

20.30 Yunanistan-Türkiye

B Grubu:

18.30 Slovenya-Sırbistan

22.00 İtalya-Litvanya

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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