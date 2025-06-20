2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3. Gün Maçları Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada C ve D gruplarında 4 maç oynandı. Çekya ve Belçika, C Grubu'ndan çeyrek finale yükselirken, İspanya ve Almanya D Grubu'nda öne çıkmış durumda.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın C ve D gruplarında 4 maç yapıldı.

C Grubu'nda Çekya ve Belçika, son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi. Grupta Karadağ ve Portekiz'in son 8 arasına girme şansı kalmadı.

Turnuvada daha önce Fransa, İtalya ve Litvanya, çeyrek final bileti almıştı.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

C Grubu:

Portekiz-Çekya: 52-73

Karadağ-Belçika: 53-87

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

Çekya

2

2

0

162

96

66

2

Belçika

2

2

0

168

105

63

3

Portekiz

2

0

2

104

154

-50

4

Karadağ

2

0

2

97

176

-79

D Grubu:

İsveç-Büyük Britanya: 75-66

İspanya-Almanya: 79-60

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

İspanya

2

2

0

164

130

34

2

Almanya

2

1

1

149

155

-6

3

İsveç

2

1

1

151

155

-4

4

Büyük Britanya

2

0

2

136

160

-24

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

Brighton, Ferdi'den sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.