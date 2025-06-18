2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası İlk Gün Maçları Tamamlandı

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi. Günün diğer karşılaşmalarında Yunanistan, İsviçre'yi 87-65 ile geçerken, B Grubu'nda İtalya ve Litvanya galip geldi.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı.

Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu:

Türkiye-Fransa: 69-71

Yunanistan- İsviçre : 87-65

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

Yunanistan

1

1

0

87

65

22

2

Fransa

1

1

0

71

69

2

3

Türkiye

1

0

1

69

71

-2

4

İsviçre

1

0

1

65

87

-22

B Grubu:

Slovenya- Litvanya : 71-77

Sırbistan-İtalya: 61-70

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

İtalya

1

1

0

70

61

9

2

Litvanya

1

1

0

77

71

6

3

Slovenya

1

0

1

71

77

-6

4

Sırbistan

1

0

1

61

70

-9

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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