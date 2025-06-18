2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası İlk Gün Maçları Tamamlandı
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi. Günün diğer karşılaşmalarında Yunanistan, İsviçre'yi 87-65 ile geçerken, B Grubu'nda İtalya ve Litvanya galip geldi.
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı.
Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
Türkiye-Fransa: 69-71
Yunanistan- İsviçre : 87-65
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|Yunanistan
|1
|1
|0
|87
|65
|22
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|71
|69
|2
|3
|Türkiye
|1
|0
|1
|69
|71
|-2
|4
|İsviçre
|1
|0
|1
|65
|87
|-22
B Grubu:
Slovenya- Litvanya : 71-77
Sırbistan-İtalya: 61-70
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|İtalya
|1
|1
|0
|70
|61
|9
|2
|Litvanya
|1
|1
|0
|77
|71
|6
|3
|Slovenya
|1
|0
|1
|71
|77
|-6
|4
|Sırbistan
|1
|0
|1
|61
|70
|-9
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor