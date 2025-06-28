2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Finali: İspanya ve Belçika Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın Pire'de düzenlenecek final maçında İspanya, Belçika ile karşı karşıya gelecek. İspanya, geçmişteki başarıları ile dikkat çekerken, Belçika unvanını korumak için mücadele edecek.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde yarın İspanya ile Belçika karşılaşacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Fransa ile İtalya arasındaki üçüncülük müsabakası ise yarın saat 17.30'da oynanacak.

İspanya 5'inci, Belçika ikinci şampiyonluk peşinde

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya 5'inci, Belçika ise ikinci zaferi için mücadele edecek.

Son 5 turnuvada 4. kez finale yükselen İspanya, daha önce 1993, 2013, 2017 ve 2019'da mutlu sona ulaştı.

Turnuvanın son şampiyonu Belçika ise İspanya karşısında ünvanını korumaya çalışacak.

İspanya ile Belçika bir kez daha finalde rakip oldu

Avrupa Şampiyonası, üst üste ikinci kez İspanya-Belçika finaline sahne olacak.

Belçika, 2023'teki finalde İspanya'yı 64-58 yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İki ülke resmi maçlarda 10 kez karşılaştı

İspanya ile Belçika, daha önce resmi maçlarda 10 kez karşı karşıya geldi.

İki ülke arasındaki son 3 müsabakada kazanan taraf Belçika oldu.

Taraflar arasında oynanan önceki 7 karşılaşmayı ise İspanya kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen'e teklif yapacak takım
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ekranlara geri mi dönüyor? Yeni imajını paylaştı
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.