Haberler

2025 Dünya Tekvando Şampiyonası Milli Takım Kadrosu Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tekvando Federasyonu, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcuları açıkladı. Seçme müsabakaları sonucunda 16 kişilik kadro netleşti.

2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım seçme müsabakaları Ankara'daki İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapıldı.

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, kadınlar 62 kiloda Şevval Çakal ve 67 kiloda İkra Kayır seçmeyi kazandı. Böylece şampiyonaya direkt katılacak sporcularla beraber 16 kişilik milli takım kadrosu netleşti.

Çin'in Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Erkekler

54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu

58 kilo: Yusuf Badem

63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu

68 kilo: Berkay Erer

74 kilo: Mehmet Kani Polat

80 kilo: Yigithan Kılıç

87 kilo: Orkun Ateşli

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli (Seçmeyi kazanan)

Kadınlar

46 kilo: Emine Göğebakan

49 kilo: Elif Sude Akgül

53 kilo: Merve Dinçel Kavurat

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

62 kilo: Şevval Çakal (Seçmeyi kazanan)

67 kilo: İkra Kayır (Seçmeyi kazanan)

73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar

+73 kilo: Nafia Kuş Aydın

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı

Tüm dünyanın konuştuğu stat 75 milyon dolar harcanarak tamamlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.