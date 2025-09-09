2025 Dünya Güreş Şampiyonası'na Katılacak Milli Sporcular Belli Oldu

Hırvatistan'da düzenlenecek 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Başkent Zagreb'de 13-21 Eylül'de yapılacak şampiyonada 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.

Dünya Güreş Birliğinin internet sitesindeki şampiyona kadrosunda yer alan milli güreşçiler şöyle:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Yusuf Demir

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Cavit Acar

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: Resul Güne

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Elmira Yasin

Grekoromen

55 kilo: Muhammet Emin Çakır

60 kilo: Enes Başar

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Hasan Berk Kılınç

97 kilo: Abdulkadir Çebi

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır