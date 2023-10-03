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2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Öncesi Milli Takım Ankara'da Kamp Yapacak

2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu öncesi milli takım, Irak ve Tunus ile hazırlık maçları oynayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım Ankara'da kampa girerek Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek. Kamp süresince Irak ve Tunus ile özel maçlar yapılacak.