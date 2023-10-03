2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Öncesi Milli Takım Ankara'da Kamp Yapacak
2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu öncesi milli takım, Irak ve Tunus ile hazırlık maçları oynayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım Ankara'da kampa girerek Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek. Kamp süresince Irak ve Tunus ile özel maçlar yapılacak.
2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu öncesi Ankara'da kampa giren milli takım, Irak ve Tunus ile hazırlık maçları oynayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre başantrenör Okan Halay yönetiminde, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayan kamp, 10 Ekim'e kadar sürecek.
Ay-yıldızlılar, kamp çalışmaları kapsamında 6 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Irak, 9 Ekim Pazartesi günü saat 17.30'da da Tunus'la özel maça çıkacak. Karşılaşmalar THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda yapılacak.
Türkiye, 2025 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İtalya ile karşılaşacak. İlk maç 1 Kasım'da Sakarya'da, rövanşı ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde oynanacak.