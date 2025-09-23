Haberler

2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Tarihleri Açıklandı

Güncelleme:
2025 Kadınlar ve Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu. Kadınlar finali 8 Ekim'de, erkekler finali ise 21 Ekim'de oynanacak.

Voleybolda kadınlar ve erkekler 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçlarının oynanacağı tarih ve yerleri açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı 8 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in son sahibi Fenerbahçe Medicana arasında yapılacak.

2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı ise 21 Ekim'de Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanacak. Bu mücadelede ise Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2024-2025 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart ile Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
