2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu

2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'na Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya ev sahipliği yapacak.

2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'na Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şampiyonanın düzenleneceği ülkeler, FIBA Avrupa İcra Kurulu'nda yapılan oylama sonucu belirlendi.

Buna göre, Letonya'da final aşamasının yanı sıra grup maçları da oynanacak. Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya'da ise grup aşamasındaki karşılaşmalar yapılacak.

FIBA Avrupa İcra Kurulu ayrıca turnuvadaki bir gruba ev sahipliği yapması için Ukrayna Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği özel görüşmeleri, 2022'nin kasım ayına kadar sürdürmeye karar verdi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, basketbol, Letonya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title