Türkiye, Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 Yaparak Son 16'ya Yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek grup aşamasını 3'te 3 ile tamamladı. Bu galibiyetle Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Üst üste gelen başarılar, takımın turnuvadaki iddiasını arttırıyor.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor