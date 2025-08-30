Türkiye, Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 Yaparak Son 16'ya Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek grup aşamasını 3'te 3 ile tamamladı. Bu galibiyetle Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Üst üste gelen başarılar, takımın turnuvadaki iddiasını arttırıyor.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.