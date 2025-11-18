Haberler

2025-2026 Eğitim Döneminde Burs ve Kredi Ödemeleri Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için ilk ödemelerin başladığını duyurdu. İlk ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre 18-20 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs ve kredi ödemelerine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.

18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak. TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım'da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım'da, "8" olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.

2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak. Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.