2025-2026 Basketbol Sezonu için Gönüllülük Başvuruları Başladı

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu organizasyonları için gönüllülük başvurularının 28 Şubat 2026 tarihine kadar federasyonun internet sitesi üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
