2025-2026 Basketbol Sezonu için Gönüllülük Başvuruları Başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu organizasyonları için gönüllülük başvurularının 28 Şubat 2026 tarihine kadar federasyonun internet sitesi üzerinden yapılabileceğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu organizasyonları için gönüllülük başvurularının başladığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre basketbolseverler, gönüllülük başvurularını 28 Şubat 2026 tarihine kadar federasyonun internet sitesi üzerinden yapabilecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor