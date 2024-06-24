2024 Yıldızlar Güreş 1. Lig Müsabakaları Tamamlandı

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) faaliyet takviminde yer alan 2024 yılı Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

Karaçayır Spor Salonu'nda 30 ilden 360 sporcu, 60 antrenör ve 30 idarecinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 1. Ankara Şeker Spor Kulübü, 2. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve 3. İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü oldu.

Dereceye giren külüplere madalyalarını TGF ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri verdi.