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2024 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Düzenlenecek

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2024 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), 6 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek. Yarışlar büyükler, gençler ve para kürek kategorilerinde gerçekleştirilecek.

2024 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), 6 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, yeni yılın ilk kürek şampiyonasına Ataköy Atletizm Salonu ev sahipliği yapacak.

Yarışlar; büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorileri ile para kürek PR2 ve PR3 sınıflarında gerçekleştirilecek.

Ergometre yarışları, master kategorilerinde 20-21 Nisan tarihlerinde yine İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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