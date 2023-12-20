2024 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Düzenlenecek
2024 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), 6 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek. Yarışlar büyükler, gençler ve para kürek kategorilerinde gerçekleştirilecek.
2024 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), 6 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, yeni yılın ilk kürek şampiyonasına Ataköy Atletizm Salonu ev sahipliği yapacak.
Yarışlar; büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorileri ile para kürek PR2 ve PR3 sınıflarında gerçekleştirilecek.
Ergometre yarışları, master kategorilerinde 20-21 Nisan tarihlerinde yine İstanbul'da yapılacak.