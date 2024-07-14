2024 Türkiye Futgolf Sezonu'nun 4. etabı, İstanbul'da başladı.

Ataşehir Golf Kulübünde gerçekleştirilen Ataşehir Cup'a 100'ü aşkın sporcu katılıyor. Kadınlar, erkekler ve küçükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen şampiyona, bu akşam tamamlanacak.

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 Aralık'ta kurulduklarını ve her geçen gün büyük gelişim kaydettiklerini belirterek, "Geçen sene Orlando'da Dünya Şampiyonası'na katıldık. Fena oynamadık ve gruptan çıktık. 2024 Avrupa Şampiyonası'na aday olduk ve kazandık. Aralık ayında Antalya'da Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda 18 ülkeden 500'ü aşkın sporcunun yer alacağını aktaran Demir, "Bu şampiyonaya, hem organizasyon yetimizi hem de geldiğimiz noktayı görmek açısından çok önem veriyoruz. Yaklaşık 30 kişilik bir ekip olacak. 200'e yakın sporcu, sene başından beri özveriyle mücadele ediyor. Futgolf'te Türkiye'nin her şeyi yapabileceğini gösterip, Antalya'da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Futgolf, 2028 Olimpiyat Oyunları'na aday bir branş. Antalya'da gerçekleştirilecek turnuvaya olimpiyat izleme komitesi de gelecek. Avrupa Şampiyonası'nda çok iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.