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2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye'de Başlıyor

2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye'de Başlıyor
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2024 sezonunun son yarışları, 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde Fethiye'deki Akdeniz Off Road Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışlara Türkiye genelinden yüzlerce endurocu katılacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2024 sezonun son yarışları Fethiye'de düzenleniyor. Fethiye'de yer alan Akdeniz Off Road Park'ta gerçekleştirilecek yarışlar 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonaya Türkiye genelinden yüzlerce endurocu katılacak. Yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 sınıflarında yapılacak. Endurocular, 16 Kasım Cumartesi günü zamana karşı yarışıp, 17 Kasım Pazar günü ise hem ekstrem testte hem de enduro testte mücadele edecekler.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Spor Kenti Muğla'mızda yapılacak olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışlarına katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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