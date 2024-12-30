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2024 Türkiye Badminton Federasyonu Süper Ligi Sona Erdi

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2024 Türkiye Badminton Federasyonu Süper Ligi, zorlu mücadelelerin ardından Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü'nün şampiyonluğuyla sona erdi. Erzincan Telekom Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı. Ayrıca, Erzincanlı sporcular çeşitli kategorilerde en iyi oyuncu ödüllerini kazandı.

Erzincan'la birlikte Ankara, İstanbul, Bursa, Samsun gibi büyük şehirlerin takımlarının da yer aldığı ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı 2024 Türkiye Badminton Federasyonu Süper Ligi sona erdi. Zorlu 8 etaptan oluşan ve 22 hafta süren uzun lig maratonu sonunda; Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Süper Lig Şampiyonu olurken Erzincan Telekom Spor Kulübü ise Süper Lig 2'ncisi oldu.

2024 Türkiye Badminton Federasyonu Süper Liginde gösterdikleri üstün performansları nedeniyle, Erzincan'ı temsil eden sporculardan,

Emre Sönmez - Semih Baha Başakın, en iyi çift erkekler,

Bengisu Erçetin - Nazlı Can İnci, en iyi çift kadınlar

Emre Sönmez - Nazlı Can İnci, en iyi karışık çift olarak seçildiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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