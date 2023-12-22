2024 Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek
Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2024 Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 22-29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Şampiyona büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde yapılacak ve kayıtlar 17 Ocak'a kadar çevrim içi olarak yapılacak.
2024 Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 22-29 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyona Antalya Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Şampiyona büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde düzenlenecek.
Organizasyonun kayıtları, çevrim içi olarak 17 Ocak'a kadar yapılabilecek.