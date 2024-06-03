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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Golbol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. Türkiye, A Grubu'nda Çin, İsrail ve Brezilya ile eşleşti. B Grubu'nda ise Japonya, Güney Kore, Kanada ve Fransa yer aldı. Golbol müsabakaları 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Güney Paris Arena'da oynanacak.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Golbol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan (TGESF) yapılan açıklamaya göre, golbolde kura çekimi töreni İtalya'da düzenlendi.

Yapılan kura çekiminde son 2 paralimpik oyunlarda şampiyonluğa ulaşan Türkiye, A Grubu'nda, Çin, İsrail ve Brezilya ile eşleşti. B Grubu'nda ise Japonya, Güney Kore, Kanada ve Fransa yer aldı.

Paris Paralimpik Oyunları'nda golbol müsabakaları, 29 Ağustos-5 Eylül'de Güney Paris Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Güney Kore Brezilya Japonya Türkiye Fransa Kanada İsrail Eylül Paris Milli Takım Spor Güncel Haberler

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