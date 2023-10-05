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2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya hedefleyen milli atletlerin sağlık kontrolleri ve performans testleri yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen sağlık kontrolleri ve performans testleri, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya hedefleyen milli atletler için gerçekleştirildi. Eda Tuğsuz, Tuğba Danışmaz, Berke Akçam, Salih Korkmaz, Yasmani Copello, Tuğba Güvenç, Alperen Acet ve İsmail Nezir gibi sporcuların antropometrik ölçümleri, kuvvet, denge, sıçrama ve yürüyüş analizleri yapıldı.