Üye Girişi
Haberler

2024 Paris Olimpiyatları'na ve Paralimpik Oyunları'na Türkiye'den 13 Tekvandocu Katılacak

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 5 milli tekvandocu, Paralimpik Oyunları'nda ise 8 milli tekvandocu Türkiye'yi temsil edecek. Olimpiyat ve paralimpik kotaları kazanan sporcular belirlendi.

2024 Paris Olimpiyatları'na 5, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na ise 8 milli tekvandocu kota aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından hazırlanan olimpik ve paralimpik sıralamalar sonrası Türkiye'yi Paris 2024'te temsil edecek sporcular belli oldu.

Olimpiyat Oyunları için kadınlarda Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş Aydın (+67 kilo), erkeklerde ise Hakan Reçber (68 kilo) ve Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo) kota kazandı.

Paralimpik Oyunları'na ise K44 kategorisinde olmak üzere kadınlarda Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), erkeklerde de Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo) ve Mehmet Sami Saraç (+80 kilo) katılım hakkı elde etti.

Olimpik sporcular Hatice Kübra, Nafia, Hakan ile paralimpik sporcular Meryem Betül, Gamze, Mahmut ve Fatih, ikinci olimpiyat deneyimini yaşayacak. Diğer isimler ise ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Milli tekvandocular olimpiyatları madalyasız geçmedi

Türkiye, tekvandonun resmi programa ilk defa alındığı 2000 yılından itibaren düzenlenen tüm olimpiyatlarda madalya kazanmayı başardı. Türkiye, Sidney 2000'de bronz, Atina 2004'de gümüş, Pekin 2008'de birer gümüş ve bronz, Londra 2012'de birer altın ile gümüş, Rio 2016'da bronz, Tokyo 2020'de de iki bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Türkiye, ilk kez Tokyo'da programa giren para tekvando branşında ise birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber bronz madalya kazanmıştı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise Meryem Betül Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke de bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA / Spor

Paris Olimpiyatları Türkiye Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title