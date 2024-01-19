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2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak

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Uluslararası sporcuların katılacağı Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı da verecek. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda, Macaristan, Kazakistan, Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan 90 sporcu yarışacak. Yarışmalar Antalya EXPO2016 Botanic Park'ta gerçekleştirilecek.

Uluslararası sporcuların katılacağı 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı da veren Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda, Macaristan, Kazakistan, Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan 90 sporcu yarışacak.

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ile WA Yürüyüş Turu Bronz Level yarışması, Antalya EXPO2016 Botanic Park'ta gerçekleştirilecek.

Yarın sabah saat 10.00'da başlayacak şampiyonada 18 yaş altı kadınlar 5 kilometre, 18 yaş altı erkekler, 20 yaş altı erkekler ve kadınlar kategorilerinde 10 kilometre, büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde 20 kilometre yarışları yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Dünya Atletizm Takımlar Yürüyüş Şampiyonası öncesi sporcularımızın performanslarını görme adına, Türkiye ve Balkan şampiyonaları bizim için iyi bir fırsat. 65 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla 21 Nisan'da ülkemizde gerçekleştireceğimiz Dünya Şampiyonası öncesi bu iki organizasyon, sporcularımız için iyi oldu. İnşallah Dünya Şampiyonası ve bu iki organizasyonda yeni kotalar gelecektir. Hedefimiz tam takım olarak 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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