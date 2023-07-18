2024 Paris Olimpiyatları için Seine Nehri'nde geçit töreni provası yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2024 Paris Olimpiyatları'nın gelecekteki açılış törenine yönelik hazırlık kapsamında Seine Nehri üzerinde geçit töreni provası gerçekleştirildi. Prova sırasında törenin manevraları, mesafeleri, süresi ve video çekimi test edildi. Toplam 57 tekneden oluşan filoda 39 tekne delegasyonları temsil ederken, Olimpik Yayın Hizmetleri'nin yanı sıra destek sağlayan 18 tekne daha yer aldı.

2024 Paris Olimpiyatları'nın gelecekteki açılış töreninin "manevralarını", "mesafelerini", "süresini" ve "video çekimini" test etmek için Seine Nehri üzerinde yapılan geçit töreni, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

PARİS, 18 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te çok sayıda tekneden oluşan bir filo, 2024 Paris Olimpiyatları'nın gelecekteki açılış törenine yönelik hazırlık kapsamında Seine Nehri üzerinde geçit töreni provası yaptı. Pazartesi günü gerçekleştirilen provada, törenin "manevraları", "mesafeleri", "süresi" ve "video çekimi" test edildi.

Provada, toplam 57 tekneden oluşan filodaki 39 tekne delegasyonları temsil ederken, Olimpik Yayın Hizmetleri'nin yanı sıra destek sağlayan 18 tekne daha yer aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Seine Nehri üzerindeki geçit törenini izleyen Fransa Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Bakanı Amelie Oudea-Castera (sağda) ve Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

2024 Paris Olimpiyatları'nın gelecekteki açılış töreninin "manevralarını", "mesafelerini", "süresini" ve "video çekimini" test etmek için Seine Nehri üzerinde yapılan geçit töreni, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

2024 Paris Olimpiyatları'nın gelecekteki açılış töreninin "manevralarını", "mesafelerini", "süresini" ve "video çekimini" test etmek için Seine Nehri üzerinde yapılan geçit töreni, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

2024 Paris Olimpiyatları'nın gelecekteki açılış töreninin "manevralarını", "mesafelerini", "süresini" ve "video çekimini" test etmek için Seine Nehri üzerinde yapılan geçit töreni, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)