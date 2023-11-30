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2024 Okçuluk ve Para Okçuluk Faaliyet Takvimi Açıklandı

30 Kasım 2023 11:27 Son Güncelleme: 11:28 Abone Ol

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2024 yılında düzenlenecek olan okçuluk ve para okçuluk organizasyonlarının faaliyet takvimini açıkladı. Takvime göre, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Dünya Kota Yarışması ve Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek. Ayrıca, Salon Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'da, Açık Hava Avrupa Şampiyonası ise Almanya'da düzenlenecek. Para okçulukta ise son kotalar Birleşik Arap Emirlikleri'nde dağıtılacak ve Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası İtalya'da yapılacak.