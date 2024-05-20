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2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışmaları başlıyor

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2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışmaları, yarın Güney Kore'de başlayacak. Yecheon kentinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışmaları, yarın Güney Kore'de başlayacak.

Yecheon kentinde 21-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

Dünya Kupası'nın ikinci ayağına katılacak milli okçular ve kategorileri şunlar:

Klasik yay

Erkekler: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat

Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun

Milli okçular, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ilk ayağında madalya kazanamamıştı.

Kaynak: AA / Spor

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