2024 Milli Takım Seçme Yarışması Antalya'da Gerçekleştirilecek
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 2024 Milli Takım Seçme Yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek. Yarışmalar, 7-8 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ise milli takım aday sporcu belirleme yarışmalarından muaf tutuldu ve direkt 2024 milli takım aday sporcu kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 2024 Milli Takım Seçme Yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek.
Federasyonun açıklamasına göre yarışmalar, 7-8 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda takım halinde dünya ikincisi olarak klasik yay erkeklerde Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları takım kotası kazandıran Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, milli takım aday sporcu belirleme yarışmalarından muaf tutuldu.
Bu üç sporcu, direkt 2024 milli takım aday sporcu kadrosuna ve Paris 2024 hazırlık programı sporcu havuzuna dahil edildi.