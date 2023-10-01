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2024 Milli Takım Seçme Yarışması Antalya'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 2024 Milli Takım Seçme Yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek. Yarışmalar, 7-8 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ise milli takım aday sporcu belirleme yarışmalarından muaf tutuldu ve direkt 2024 milli takım aday sporcu kadrosuna dahil edildi.