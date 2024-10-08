Üye Girişi
Haberler

2024 Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

2024 Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erdi. Kızlar ve erkekler kategorilerinde başarılı sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonlarında tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayan sporcular, zorlu karşılaşmalar sonucunda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Hem kızlar hem de erkekler kategorilerinde şampiyonların belirlendiği turnuva, masa tenisi sporuna olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül törenine, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Hakan Kıvrık katıldı. Başarılı sporculara ödüllerini takdim eden yetkililer, gençlerin masa tenisi sporuna gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Kızlar kategorisinde kıyasıya geçen mücadelelerin ardından birincilik kürsüsüne çıkan isim Ela Su Yönter oldu. İkincilik kürsüsüne Emine Aydınay çıkarken, üçüncülüğü ise Belinay Davuş ve Duru Beril Tok paylaştı.

Erkekler kategorisinde ise şampiyonluğa Ali Enes Seren adını yazdırdı. Tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik ünvanına kavuşan Seren, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla göz doldurdu. İkinci sırada Ahmet Çelik yer alırken, üçüncülük ödülünü ise Aras Aydın ve Ahmet Yiğit Gürpınar paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum

Adli Tıp'ın Cem Garipoğlu raporuna baba Süreyya Karabulut'tan ilk yorum

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı

Surlarda görünen gizemli şahsın kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Yalova minibüsteki adam kim? Minibüste kızları taciz eden şahıs tutuklandı mı? Hadım yasası nedir? Hadım yayası nasıl uygulanır? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama! Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.