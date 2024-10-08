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2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 9 Madalya Kazandı

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 9 Madalya Kazandı
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Kazakistan'da düzenlenen 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil eden Gülistan Özdemir ve Döndü Kanat, toplamda 9 madalya kazanarak önemli başarılar elde etti.

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Kazakistan'ın Astana şehrinde başladı. Kadınlar 60 kiloda Döndü Kanat ile 67.5 Kiloda yarışan Gülistan Özdemir toplamda 9 madalya kazanarak Dünya ikincisi oldu.

Kazakistan'ın Astana şehrinde gerçekleşen 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular toplamda 9 madalya elde etti. Organizasyonun ilk gününde Kadınlar 60 kiloda Döndü Kanat ile 67.5 Kiloda yarışan Gülistan Özdemir toplamda 9 madalya kazanma başarısı göstererek Dünya ikincisi oldu.

Milli sporcu Gülistan Özdemir Squatt kategorisinde 90 kilo ile gümüş, Bench Press kategorisinde 60 kilo ile gümüş, Deadlift kategorisinde 100 kilo ile bronz, toplamda da 250 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

55 Kilo Kadınlarda Döndü Kanat ise Bench kategorisinde 55 kilo ile gümüş, deadlift kategorisinde 105 kilo ile gümüş, Squat kategorisinde 70 kilo ile gümüş, ve toplamda 230 kilo ile gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Döndü, ayrıca toplamda elde ettiği 230 kiloluk derecesiyle Mastırlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kazakistan Gaziantep Türkiye Dünya Spor

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