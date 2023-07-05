2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi Açıklandı
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2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor. Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.
Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.
2024 F1 takvimi şu şekilde:
|Tarih
|Grand Prix (Ülke)
|Lokasyon
|29 Şubat-2 Mart
|Bahreyn
|Sakhir
|7-9 Mart
|Suudi Arabistan
|Cidde
|22-24 Mart
|Avustralya
|Melbourne
|5-7 Nisan
|Japonya
|Suzuka
|19-21 Nisan
|Çin
|Şanghay
|3-5 Nisan
|ABD
|Miami
|17-19 Mayıs
|İtalya
|Imola
|24-26 Mayıs
|Monako
|Monaco
|7-9 Haziran
|Kanada
|Montreal
|21-23 Haziran
|İspanya
|Barcelona
|28-30 Temmuz
|Avusturya
|Spielberg
|5-7 Temmuz
|Birleşik Krallık
|Silverstone
|19-21 Temmuz
|Macaristan
|Budapeşte
|26-28 Temmuz
|Belçika
|Spa
|23-25 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|30 Ağustos-1 Eylül
|İtalya
|Monza
|13-15 Eylül
|Azerbaycan
|Bakü
|20-22 Eylül
|Singapur
|Singapur
|18-20 Ekim
|ABD
|Austin
|25-27 Ekim
|Meksika
|Meksika City
|1-3 Kasım
|Brezilya
|Sao Paulo
|21-23 Kasım
|ABD
|Las Vegas
|29 Kasım-1 Aralık
|Katar
|Lusail
|6-8 Aralık
|Birleşik Arap Emirlikleri
|Yas Marina
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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