2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi Açıklandı

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor. Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.