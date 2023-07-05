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2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi Açıklandı

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi Açıklandı

Spor Haberleri

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor. Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.

Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.

2024 F1 takvimi şu şekilde:

TarihGrand Prix (Ülke)Lokasyon
29 Şubat-2 MartBahreynSakhir
7-9 MartSuudi ArabistanCidde
22-24 MartAvustralyaMelbourne
5-7 NisanJaponyaSuzuka
19-21 NisanÇinŞanghay
3-5 NisanABDMiami
17-19 MayısİtalyaImola
24-26 MayısMonakoMonaco
7-9 HaziranKanadaMontreal
21-23 HaziranİspanyaBarcelona
28-30 TemmuzAvusturyaSpielberg
5-7 TemmuzBirleşik KrallıkSilverstone
19-21 TemmuzMacaristanBudapeşte
26-28 TemmuzBelçikaSpa
23-25 AğustosHollandaZandvoort
30 Ağustos-1 EylülİtalyaMonza
13-15 EylülAzerbaycanBakü
20-22 EylülSingapurSingapur
18-20 EkimABDAustin
25-27 EkimMeksikaMeksika City
1-3 KasımBrezilyaSao Paulo
21-23 KasımABDLas Vegas
29 Kasım-1 AralıkKatarLusail
6-8 AralıkBirleşik Arap EmirlikleriYas Marina

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Dünya Şampiyonası Formula 1 Aralık Spor Haberler

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