Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Erkekler 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvalarında grupların belirlendiğini duyurdu. Toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvalar, Yunanistan, Letonya, Porto Riko ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemelerden gelecek 4 takım, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvalarında gruplar belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Erkekler 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvalarında gruplar belli oldu.

Olimpiyat Eleme Turnuvalarının kura çekimi, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

2-7 Temmuz 2024 tarihlerindeki dört ayrı turnuvada toplam 24 takım mücadele edecek. Organizasyonlar, Yunanistan (Pire), Letonya (Riga), Porto Riko (San Juan) ve İspanya'nın (Valensiya) ev sahipliğinde düzenlenecek.

Elemelerden gelecek 4 takım Paris'in ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Ev sahibi Fransa'nın yanı sıra 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan 7 takım, olimpiyatlara önceden kota almıştı.

Kura çekimine göre gruplar şöyle oluştu:

A Grubu (Pire, Yunanistan): Slovenya, Yeni Zelanda, Hırvatistan

B Grubu (Pire, Yunanistan): Mısır, Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti

A Grubu (Riga, Letonya): Gürcistan, Filipinler, Letonya

B Grubu (Riga, Letonya): Brezilya, Kamerun, Karadağ

A Grubu (San Juan, Porto Riko): Meksika, Fildişi Sahili, Litvanya

B Grubu (San Juan, Porto Riko): İtalya, Porto Riko, Bahreyn

A Grubu (Valensiya, İspanya): Lübnan, Angola, İspanya

B Grubu (Valensiya, İspanya): Finlandiya, Polonya, Bahamalar.