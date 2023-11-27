2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nın ev sahipleri belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nın ev sahiplerini onayladı. Yunanistan, Letonya, Porto Riko ve İspanya Ulusal Federasyonları, 2-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Pire, Riga, San Juan ve Valensiya şehirlerinde oynanacak 4 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, erkeklerde FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024'ün ev sahiplerini onayladı. Yunanistan, Letonya, Porto Riko ve İspanya Ulusal Federasyonları, 2-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Pire, Riga, San Juan ve Valensiya şehirlerinde oynanacak 4 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

2024 yılında gerçekleşecek 4 FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası'nda toplam 24 takım mücadele edecek. Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenen FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'ndan 19 takım katılmaya hak kazanmış, geri kalan 5 takım ise bu yıl ağustos ayında düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'nın kazananları olmuştu.

FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası 2024'ün 4 turnuvasının her galibi, 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki turnuvaya katılmaya hak kazanacak. FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'ten doğrudan Olimpiyat Oyunları'na gidecek 7 takıma ve ayrıca etkinliğin ev sahibi Fransa katılacak. FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvası 2024'ün resmi kura çekimi töreni bugün TSİ 21.00'de, İsviçre'deki FIBA genel merkezi Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

FIBA Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nın kura çekimi ekim ayında yapılmıştı.