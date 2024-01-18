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2024 Dakar Rallisi'nde Otomobil ve Motosiklet Kategorilerinde Kazananlar Belli Oldu

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2024 Dakar Rallisi'nin 11. etabını otomobil kategorisinde Fransız Guerlain Chicherit, motosiklet sınıfında Botsvanalı Ross Branch kazandı. Suudi Arabistan'da düzenlenen rallinin son etabı ise yarın yapılacak.

2024 Dakar Rallisi'nin 11. etabını otomobil kategorisinde Fransız Guerlain Chicherit, motosiklet sınıfında Botsvanalı Ross Branch kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 480 kilometrelik 11. etabı, Al Ula ile Yanbu kentleri arasında gerçekleştirildi.

Otomobil sınıfında Overdrive takımından Guerlain Chicherit, 4 saat 43 dakika ile birinciliği elde etti.

Aynı takımdan Belçikalı Guillaume de Mevius, 5 dakika 32 saniye farkla ikinci, Audi takımından İspanyol Carlos Sainz, 5 dakika 35 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.

Genel klasmanda 3 kez Dakar Rallisi şampiyonu Carlos Sainz (Audi), 46 saat 23 dakika 47 saniyelik derecesiyle ilk sırada bulunuyor.

Sainz'ın en yakın takipçisi Fransız Sebastien Loeb (Bahreyn Raid Xtreme) ise yaşadığı mekanik sorun nedeniyle şampiyonluk iddiasını yarınki son etaba taşıyamadı.

Motosiklette Branch kazandı

Motosiklet kategorisinde Hero Motorsports takımından Botsvanalı Ross Branch, 4 saat 51 dakika 57 saniyeyle 11. etapta galibiyete ulaştı.

Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec, 32 saniye farkla ikinci, aynı takımdan Fransız Adrien Van Beveren ise 3 dakika 17 saniye farkla üçüncü oldu.

Genel klasmanda, 2020 Dakar Rallisi şampiyonu Brabec, 49 saat 37 dakika 57 saniye ile zirvede yer alıyor. Son etap öncesi Botsvanalı Ross Branch, Brabec'in 10 dakika 22 saniye arkasında ikincilikte bulunuyor.

Dakar Rallisi, yarın Yanbu kentindeki 175 kilometrelik 12. ve son etapla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Suudi Arabistan Motosiklet Guerlain Spor Güncel Haberler

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