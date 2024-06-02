Üye Girişi
Haberler

2024 Challenge Gallipoli Triatlon Yarışması Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Triatlon Federasyonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Challenge Family iş birliğiyle düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli triatlon yarışması sona erdi. Yarışmada triatletler, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Challenge Family iş birliğiyle düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli sona erdi.

Dünyanın en büyük triatlon organizasyonu markalarından Challenge Family'nin Türkiye'deki ikinci yarışı olan 2024 Challenge Gallipoli, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda tarih ve doğayla iç içe parkurlarda gerçekleştirildi.

367'si bireysel, 144'ü takım sporcusu olan triatletler, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Dünyanın en iyi triatletlerinin de katıldığı organizasyonda sporcular, Saros'ta 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu parkurlarını tamamladı.

Kadınlarda 25-39 yaşta Simay Ateş, 30-34 yaşta Özge Uzun, 35-39 yaşta İrem Görmüş, 40-44 yaşta Lena Norenko, 45-49 yaşta Zeren Yılmaz Karaosmanoğlu, 50-54 yaşta Cevlan Ertuğrul birinci oldu.

Erkeklerde 20-24 yaşta Mark Vysotskii, 25-29 yaşta İlker Kokce, 30-34 yaşta Behzad Nobaripur, 35-39 yaşta Bahadır Tama, 40-44 yaşta Onur Oben Akkaynak, 45-49 yaşta Oleg Astanin yarışmayı birinci tamamladı.

Takımlarda ise karışıkta Fişşekspor, kadınlarda Rise Performance, erkeklerde İstanbul Triatlon Sports Club birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Spor

Çanakkale Gelibolu Türkiye Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

Bakmadan Geçme

Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? Jose Mourinho futbol kariyeri! Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Türkiye-ABD Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? #127952 Türkiye-ABD voleybol maçı şifresiz kanalda canlı yayın bilgileri! JOSE MOURİNHO KİMDİR, KAÇ KUPASI VAR? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hiç futbol oynadı mı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Haziran Pazar Survivor yeni bölüm! Kuyumcular Pazar açık mı? Pazar günü kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı? İtalya Çin voleybol maçı ne zaman? İtalya Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya kahvaltı günü nedir? Dünya kahvaltı günü ne zaman kutlanır, ilk ne zaman kutlandı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title