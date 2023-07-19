2024 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda Takımların Rakipleri Belli Oldu

2024 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda yer alacak takımların rakipleri, bugün Lüksemburg'da gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar ve eşleşmeler açıklandı.