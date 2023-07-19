2024 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda Takımların Rakipleri Belli Oldu
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2024 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda yer alacak takımların rakipleri, bugün Lüksemburg'da gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar ve eşleşmeler açıklandı.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda yer alacak takımların rakipleri, bugün Lüksemburg'da gerçekleşen kura çekiminde belli oldu.
Kura çekimi sonunda oluşan gruplar ve eşleşmeler şu şekilde:CEV Şampiyonlar Ligi – KadınlarA Grubu: Vero Volley Milano, VakıfBank, Volley Mulhouse Alsace, Jedintstvo Stara PazovaB Grubu: Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci, Maritza Plovdiv, Vasas Obuda BudapestC Grubu: Fenerbahçe Opet, Grot Budowlani Lodz, SC Potsdam, Calcit KamnikD Grubu: A.Carraro Imoco Conegliano, Developres Rzeszow, Allianz MTV Stuttgart, Ön Eleme Turundan Gelecek TakımE Grubu: LKS Commercecon Lodz, Volero Le Cannet, SC Prometey Dnipro, Ön Eleme Turundan Gelecek TakımCEV Şampiyonlar Ligi – ErkeklerA Grubu: Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, Knack Roeselare, Ziraat Bankkart, Ön Eleme Turundan Gelecek TakımB Grubu: Trentino Itas, Asseco Resovia Rzeszow, Tours VB, ACH Volley LjubjanaC Grubu: Berlin Recycling Volleys, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Halkbank, Sport Lisboa e BenficaD Grubu: Jastrzebski Wegiel, SVG Lüneburg, Jihostroj Ceske Budejovice, Ön Eleme Turundan Gelecek Takım,E Grubu: Cucine Lube Civitanova, Greenyard Maaseik, VK Lvi Praha, Ön Eleme Turundan Gelecek TakımCEV Kupası – KadınlarCEV Kupası'ndaki yer alacak olan Türk Hava Yolları, kura çekimi sonucunda son 32 turunu bay geçecek.CEV Kupası – ErkeklerCEV Kupası'nda mücadele edecek olan Arkas Spor, 1/32 Finaller Turu'nda Hırvatistan'ın Mursa Osijek takımıyla eşleşti. Arkas Spor maçını deplasmanda 24-26 Ekim 2023 tarihlerinde, ikinci maçını İzmir'de 31 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında oynayacak.CEV Kupası'na 1/16 Finaller Turu'nda başlayacak olan Fenerbahçe HDI Sigorta ise Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 2. Turu'ndan gelecek takım ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip ilk maçını deplasmanda 21-23 Kasım 2023 tarihlerinde, ikinci maçını İstanbul'da 28-30 Kasım 2023 tarihleri arasında oynayacak.CEV Challenge Kupası – KadınlarCEV Challenge Kupası'nda Nilüfer Belediyesi, 1/32 Finaller Turu'nda Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımıyla eşleşti. Nilüfer Belediyesi maçını 24-26 Ekim 2023 tarihlerinde, ikinci maçını 31 Ekim-2 Kasım 2023 tarihlerinde oynayacak.Balkan Kupası'nda yer alacak olan Galatasaray, şampiyon olması halinde 1/32 Finaller Turu'nda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ile eşleşecek.CEV Challenge Kupası'nda 1/32 Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Ekim 2023, ikinci karşılaşmalar 17-19 Ekim 2023 tarihlerinde oynanacak.CEV Challenge Kupası – ErkeklerCEV Challenge Kupası'nda Galatasaray, 1/16 Finaller Turu'nda Yunanistan'ın AOP Kifias Athens takımıyla eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçını 21-23 Ekim 2023 tarihlerinde, ikinci maçını 28-30 Kasım 2023 tarihlerinde oynayacak.Balkan Kupası'nda mücadele edecek olan Bursa BBSK, şampiyon olması halinde 1/32 Finaller Turu'nda Norveç'in Forde BVK takımıyla eşleşecek.
CEV Challenge Kupası'nda 1/32 Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 24-26 Ekim 2023, ikinci karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım Ekim 2023 tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor