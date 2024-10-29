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2024 Ballon d'Or Ödülü Rodri'nin

2024 Ballon d'Or Ödülü Rodri'nin
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İspanyol futbolcu Rodri, 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanarak tarihe geçti. Hakan Çalhanoğlu ise 20. sırada yer aldı. Ödül töreninde diğer ödüller de sahiplerini buldu.

2024 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi İspanyol futbolcu Rodri oldu. İtalya'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 20. sırada yer aldı.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or bu gece sahibini buldu. Manchester City forması giyen Rodri rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. İspanyol orta saha geçtiğimiz sezon kulübüyle İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşarken, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya forması altında kupaya uzandı. Gecede Ballon d'Or ödülünü Liberyalı eski futbolcu ve 1995 yılı Ballon d'Or sahibi George Weah takdim etti. 64 yıl sonra ilk kez bir İspanyol futbolcu bu ödülü kazandı. Eylül ayında Arsenal ile oynanan mücadelede çapraz bağları yırtılan 28 yaşındaki futbolcu, ödül töreninde isminin açıklanması sonrası sahneye koltuk değnekleriyle çıktı.

Ödüller sahiplerini buldu

Paris'te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Lamine Yamal'ın oldu. Milli futbolcu Arda Güler, bu kategoride 2. sırada yer aldı. Aitana Bonmati, kadınlarda üst üste ikinci kez 'Yılın Futbolcusu' seçildi. Yılın teknik direktörü ödülünü erkeklerde Carlo Ancelotti; kadınlarda ise Emma Hayes kazandı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yachine Trophy) sahibi oldu. Sezonun en golcü oyuncusu ödülü (Gerd Müller Trophy) Harry Kane'e verildi. Yılın en iyi kulübü ödüllerini erkeklerde Real Madrid, kadınlarda Barcelona elde etti.

Ballon d'Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:

1. Rodri

2. Vinicius Junior

3. Jude Bellingham

4. Dani Carvajal

5. Erling Haaland

6. Kylian Mbappe

7. Lautaro Martinez

8. Lamine Yamal

9. Toni Kroos

10. Harry Kane

11. Phil Foden

12. Florian Wirtz

13. Dani Olmo

14. Ademola Lookman

15. Nico Williams

16. Granit Xhaka

17. Federico Valverde

18. Emiliano Martinez

19. Martin Odegaard

20. Hakan Çalhanoğlu

21. Bukayo Saka

22. Antonio Rüdiger

23. Ruben Dias

24. William Saliba

25. Cole Palmer

26. Declan Rice

27. Vitinha

28. Alejandro Grimaldo

29. Mats Hummels

29. Artem Dovbyk - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Çalhanoğlu Kültür Sanat Etkinlikler Futbol Spor

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