2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 3. haftası başladı
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p>2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 3'üncü hafta maçları oynanan 12 karşılaşma ile başladı.
14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvaya katılacak olan takımların belirleneceği grup eleme maçları, 3'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam etti.D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci kaydetti. D Grubu'nun diğer maçında ise Ermenistan, deplasmanda karşılaştığı Galler'i 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ermenistan'ın gollerini Lucas Zelarayan (2) ve Grant Leon-Ranos (2) attı. Oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde: Letonya - Türkiye: 2-3Galler - Ermenistan: 2-4Cebelitarık - Fransa: 0-3Yunanistan - İrlanda Cumhuriyeti: 2-1Kuzey Makedonya - Ukrayna: 2-3Malta - İngiltere: 0-4Finlandiya - Slovenya: 2-0San Marino - Kazakistan: 0-3Danimarka - Kuzey İrlanda: 1-0Kosova - Romanya: 0-0 Andorra - İsviçre: 1-2
Belarus - İsrail: 1-2
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor