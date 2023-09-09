2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Hafta Maçları
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Türkiye bu hafta bay geçecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 6. haftası, yarın oynanacak maçlarla ara vermeden başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.
Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
B Grubu:
21.45 Yunanistan - Cebelitarık
21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda
E Grubu:
19.00 Faroe Adaları - Moldova
21.45 Arnavutluk - Polonya
G Grubu:
19.00 Karadağ - Bulgaristan
21.45 Litvanya - Sırbistan
H Grubu:
16.00 Kazakistan - Kuzey İrlanda
19.00 Finlandiya - Danimarka
21.45 San Marino - Slovenya
11 Eylül Pazartesi:
D Grubu:
19.00 Ermenistan - Hırvatistan
21.45 Letonya - Galler
J Grubu:
21.45 İzlanda - Bosna Hersek
21.45 Portekiz-Lüksemburg
21.45 Slovakya - Lihtenştayn
12 Eylül Salı:
A Grubu:
21.45 Norveç - Gürcistan
21.45 İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi
C Grubu:
21.45 İtalya - Ukrayna
21.45 Malta - Kuzey Makedonya
F Grubu:
21.45 Belçika - Estonya
21.45 İsveç - Avusturya
Grup I:
21.45 İsrail - Belarus
21.45 Romanya - Kosova
21.45 İsviçre - Andorra