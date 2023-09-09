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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Hafta Maçları

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Türkiye bu hafta bay geçecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 6. haftası, yarın oynanacak maçlarla ara vermeden başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.

Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

B Grubu:

21.45 Yunanistan - Cebelitarık

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda

E Grubu:

19.00 Faroe Adaları - Moldova

21.45 Arnavutluk - Polonya

G Grubu:

19.00 Karadağ - Bulgaristan

21.45 Litvanya - Sırbistan

H Grubu:

16.00 Kazakistan - Kuzey İrlanda

19.00 Finlandiya - Danimarka

21.45 San Marino - Slovenya

11 Eylül Pazartesi:

D Grubu:

19.00 Ermenistan - Hırvatistan

21.45 Letonya - Galler

J Grubu:

21.45 İzlanda - Bosna Hersek

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Slovakya - Lihtenştayn

12 Eylül Salı:

A Grubu:

21.45 Norveç - Gürcistan

21.45 İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi

C Grubu:

21.45 İtalya - Ukrayna

21.45 Malta - Kuzey Makedonya

F Grubu:

21.45 Belçika - Estonya

21.45 İsveç - Avusturya

Grup I:

21.45 İsrail - Belarus

21.45 Romanya - Kosova

21.45 İsviçre - Andorra

Kaynak: AA / Spor

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