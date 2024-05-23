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2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları Yarın Başlıyor

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Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları yarın Ankara'da başlayacak. Organizasyona 37 ülkeden toplam 1491 sporcu katılacak ve müsabakalar Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sporcular, kıta şampiyonalarına kota kazanma fırsatı elde edecek.

2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, 37 ülkeden toplam 1491 sporcu mücadele edecek.

Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda sporcular, kıta şampiyonalarına kota kazanma imkanı yakalayabilecek.

Müsabakalar yıldızlarda yarın, gençlerde 25 Mayıs Cumartesi günü, büyükler kategorisinde ise 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

Taha Akgül Türkiye Ankara Spor Spor Güncel Haberler

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